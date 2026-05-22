< sekcia Ekonomika
Medziročné tempo rastu miezd v eurozóne sa v prvom kvartáli spomalilo
Rastúce ceny ropy a plynu už posunuli medziročnú mieru inflácie v eurozóne na úroveň 3 %, čiže nad hodnotu 2 %, ktorú sa ECB snaží udržiavať.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Mzdy v eurozóne sa v prvom kvartáli tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zvýšili o 2,5 %. Išlo o spomalenie ich rastu po tom, ako v predchádzajúcom štvrťroku podľa revidovaných údajov medziročne stúpli o 2,9 %. Zvýšenie miezd v eurozóne v prvom kvartáli tohto roka bolo podstatne miernejšie v porovnaní s kulmináciou ich rastu v roku 2024, keď stúpli o 5,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnila Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie tempa rastu miezd sa považuje za určitú úľavu pre predstaviteľov centrálnej banky, ktorí sa obávajú inflačných rizík súvisiacich s konfliktom v Iráne. Miernejší rast zárobkov totiž centrálnej banke potenciálne umožňuje vyhnúť sa agresívnemu sprísňovaniu menovej politiky v čase, keď skúma sekundárne účinky cenového šoku v oblasti energií.
Rastúce ceny ropy a plynu už posunuli medziročnú mieru inflácie v eurozóne na úroveň 3 %, čiže nad hodnotu 2 %, ktorú sa ECB snaží udržiavať. Vzhľadom na pravdepodobné ďalšie posilnenie inflácie predstavitelia ECB signalizovali, že na jej júnovom zasadnutí je možné zvýšenie sadzieb. Niektorí predstavitelia menovej politiky však v otázke zvýšenia úrokov obhajujú opatrnosť, keďže najnovšie údaje o vývoji aktivity v súkromnom sektore eurozóny naznačujú prudký hospodársky pokles, ktorý by prísnejšia menová politika mohla zhoršiť.
Spomalenie tempa rastu miezd sa považuje za určitú úľavu pre predstaviteľov centrálnej banky, ktorí sa obávajú inflačných rizík súvisiacich s konfliktom v Iráne. Miernejší rast zárobkov totiž centrálnej banke potenciálne umožňuje vyhnúť sa agresívnemu sprísňovaniu menovej politiky v čase, keď skúma sekundárne účinky cenového šoku v oblasti energií.
Rastúce ceny ropy a plynu už posunuli medziročnú mieru inflácie v eurozóne na úroveň 3 %, čiže nad hodnotu 2 %, ktorú sa ECB snaží udržiavať. Vzhľadom na pravdepodobné ďalšie posilnenie inflácie predstavitelia ECB signalizovali, že na jej júnovom zasadnutí je možné zvýšenie sadzieb. Niektorí predstavitelia menovej politiky však v otázke zvýšenia úrokov obhajujú opatrnosť, keďže najnovšie údaje o vývoji aktivity v súkromnom sektore eurozóny naznačujú prudký hospodársky pokles, ktorý by prísnejšia menová politika mohla zhoršiť.