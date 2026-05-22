Piatok 22. máj 2026
Medziročné tempo rastu miezd v eurozóne sa v prvom kvartáli spomalilo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Mzdy v eurozóne sa v prvom kvartáli tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zvýšili o 2,5 %. Išlo o spomalenie ich rastu po tom, ako v predchádzajúcom štvrťroku podľa revidovaných údajov medziročne stúpli o 2,9 %. Zvýšenie miezd v eurozóne v prvom kvartáli tohto roka bolo podstatne miernejšie v porovnaní s kulmináciou ich rastu v roku 2024, keď stúpli o 5,6 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnila Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Spomalenie tempa rastu miezd sa považuje za určitú úľavu pre predstaviteľov centrálnej banky, ktorí sa obávajú inflačných rizík súvisiacich s konfliktom v Iráne. Miernejší rast zárobkov totiž centrálnej banke potenciálne umožňuje vyhnúť sa agresívnemu sprísňovaniu menovej politiky v čase, keď skúma sekundárne účinky cenového šoku v oblasti energií.

Rastúce ceny ropy a plynu už posunuli medziročnú mieru inflácie v eurozóne na úroveň 3 %, čiže nad hodnotu 2 %, ktorú sa ECB snaží udržiavať. Vzhľadom na pravdepodobné ďalšie posilnenie inflácie predstavitelia ECB signalizovali, že na jej júnovom zasadnutí je možné zvýšenie sadzieb. Niektorí predstavitelia menovej politiky však v otázke zvýšenia úrokov obhajujú opatrnosť, keďže najnovšie údaje o vývoji aktivity v súkromnom sektore eurozóny naznačujú prudký hospodársky pokles, ktorý by prísnejšia menová politika mohla zhoršiť.
