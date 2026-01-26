< sekcia Ekonomika
Medziročné tempo rastu poľského maloobchodu sa v decembri zrýchlilo
Tržby poľského maloobchodu sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 5,3 %.
Varšava 26. januára (TASR) - Tržby poľského maloobchodu sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 5,3 %. Znamená to, že tempo ich medziročného rastu sa zrýchlilo, keďže v novembri stúpli o 3,1 %. Nenaplnilo sa však očakávanie analytikov, ktorí predpokladali trochu silnejší medziročný rast, a to na úrovni 5,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V decembri sa v poľskom maloobchode obnovil medziročný rast tržieb za potraviny, nápoje a tabakové produkty, ktoré sa zväčšili o 1,9 % po tom, ako v novembri klesli o 2,9 %. Rovnako sa vrátil rast tržieb do predajní novín, kníh a do ďalších špecializovaných obchodov. Ich tržby stúpli o 1,4 % po poklese o 5,2 % v predošlom mesiaci.
Zároveň sa zrýchlil medziročný rast poľských maloobchodných tržieb za predaj motorových vozidiel, motocyklov a dielcov na 13,1 % z novembrových 12,9 %. Tržby za tuhé a kvapalné palivá a plyn sa posilnili o 8,3 % po zvýšení o 5,9 % v predošlom mesiaci. Rast tržieb za predaj nábytku, elektrospotrebičov a iných domácich spotrebičov sa zrýchlil na 19,8 % z úrovne 16,6 %. Tržby za lieky a kozmetiku sa medziročne zväčšili o 8,4 % po novembrovom posilnení o 2,1 %. Spomalil sa však medziročný rast tržieb za textil, odevy a obuv na 6 % z úrovne 12,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medzimesačne sa poľský maloobchod v decembri zväčšil o 12,5 %. Tento silný rast nastal po tom, ako sa v októbri maloobchodné tržby v krajine medzimesačne o 3,3 % znížili.
