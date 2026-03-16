Medziročný pokles českých výrobných cien sa mierne spomalil
Medzimesačne ceny českých priemyselných výrobcov vo februári stúpli o 0,1 % po tom, ako sa v januári oproti predošlému mesiacu o 0,7 % znížili.
Autor TASR
Praha 16. marca (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Českej republike sa vo februári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka znížili o 2,9 %. Ich pokles sa tak mierne spomalil po tom, ako sa v januári medziročne oslabili o 3 %. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
České výrobné ceny v spracovateľskom priemysle sa vo februári medziročne znížili o 1,7 % po januárovom poklese o 1,8 %. Spomalenie ich celkového poklesu bolo výsledkom zdraženia základných kovov a strojov a zariadení.
Pomalšie vo februári medziročne celkovo klesli aj produkčné ceny v ťažbe a dobývaní, a to o 1,5 % po poklese o 1,9 v januári. Ceny dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa znížili o 7,1 % po januárovom oslabení o 7,4 %.
