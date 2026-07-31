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Medziročný pokles maďarských výrobných cien sa v júni spomalil
Veľkoobchodné ceny dovážaných produktov klesli o 1,4 % po májovom znížení o 1,8 %.
Autor TASR
Budapešť 31. júla (TASR) - Ceny výrobcov v Maďarsku v júni medziročne klesli o 0,4 % po tom, ako sa v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka oslabili o 0,7 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Veľkoobchodné ceny dovážaných produktov klesli o 1,4 % po májovom znížení o 1,8 %. Rast cien domácej produkcie sa spomalil na 1,8 % z úrovne 1,9 % v predošlom mesiaci. Júnové ceny výrobcov v segmente spracovateľského priemyslu klesli o 2,2 %. Výrobné ceny v sektore ťažby a dobývania sa v júni znížili o 3,1 % po májovom raste o 0,4 %. Rast výrobných cien v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa zrýchlil na 8,8 % z májových 7,5 %.
Medzimesačne sa ceny maďarských výrobcov v júni zvýšili o 0,1 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci o 1,7 % oslabili.
Veľkoobchodné ceny dovážaných produktov klesli o 1,4 % po májovom znížení o 1,8 %. Rast cien domácej produkcie sa spomalil na 1,8 % z úrovne 1,9 % v predošlom mesiaci. Júnové ceny výrobcov v segmente spracovateľského priemyslu klesli o 2,2 %. Výrobné ceny v sektore ťažby a dobývania sa v júni znížili o 3,1 % po májovom raste o 0,4 %. Rast výrobných cien v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa zrýchlil na 8,8 % z májových 7,5 %.
Medzimesačne sa ceny maďarských výrobcov v júni zvýšili o 0,1 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci o 1,7 % oslabili.