Medziročný pokles priemyslu zapríčinil oslabený automobilový sektor

Bratislava 9. augusta (TASR) - Jedným z hlavných dôvodov medziročného poklesu priemyselnej produkcie v SR na úrovni 2,4 % je negatívny vývoj v jednom z jej kľúčových priemyselných odvetví, a to v automobilovom priemysle. Celkový pokles priemyslu bol zmiernený silným rastom odvetvia energetiky, ktorý bol ťahaný spustením nového bloku v jadrovej elektrárni Mochovce, zhodli sa v piatok analytici.



"Slovenské automobilky zápasia s pozvoľna slabnúcim európskym dopytom. Predaje osobných áut v Európe sa medziročne v júni síce zvýšili, predaje naftových a benzínových motorizácií však ďalej klesali. Produkciu domáceho automobilového priemyslu najskôr stále narúša transformácia výroby na elektromobilitu," priblížil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Prekážkou v letných mesiacoch by mohol byť podľa neho aj dovolenkový efekt, keď sa celozávodné dovolenky nerovnomerne rozkladajú medzi dva letné dovolenkové mesiace.



Okrem celkovo slabšieho dopytu po výstupoch slovenského automobilového priemyslu sú podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša aj dodávateľské reťazce. Prekážku by podľa odborníkov mohlo predstavovať ďalšie ochladenie dopytu, ktoré by mohlo byť vyvolané nedávnym negatívnym vývojom amerického trhu, a taktiež rýchlo rastúca konkurencia zo strany čínskych výrobcov. Naopak, predpokladané septembrové zníženie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) by mohlo byť impulzom pre ekonomické oživenie.



Stabilizácia vývoja priemyselnej produkcie by mala podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka nastať neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo. "Situácia je nejasnejšia ako, povedzme, v polovici jari, kedy sa očakávala stabilizácia v jeseni. Dnes to skôr vyzerá až na začiatok zimných mesiacov," uviedol Boháček.