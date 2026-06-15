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Medziročný pokles švajčiarskych výrobných cien sa v máji spomalil
Zmiernenie deflácie švajčiarskych výrobných a dovozných cien bolo výsledkom pomalšieho poklesu dovozných cien, ktoré sa v máji znížili len o 0,2 % po oslabení v apríli o 1 %.
Autor TASR
Bern 15. júna (TASR) - Švajčiarske výrobné a dovozné ceny v máji medziročne celkovo klesli o 1,8 % po tom, ako sa v marci znížili o 2 %. Išlo o najmiernejšie tempo ich deflácie za päť mesiacov, ktorá však trvá už tri roky. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zmiernenie deflácie švajčiarskych výrobných a dovozných cien bolo výsledkom pomalšieho poklesu dovozných cien, ktoré sa v máji znížili len o 0,2 % po oslabení v apríli o 1 %. Ceny švajčiarskych výrobcov sa však znížili o 2,5 % čiže trochu viac ako v apríli, v ktorom klesli o 2,4 %.
Medzimesačne sa švajčiarske výrobné a dovozné ceny v máji oslabili o 0,4 % po tom, ako v apríli o 0,8 % vzrástli. Nenaplnili sa očakávania trhu, že výrobné a dovozné ceny vo Švajčiarsku sa v máji o 0,4 % zvýšia. Stúpli ceny plastových produktov, základných kovov a chemických výrobkov, ale znížili sa ceny farmaceutických výrobkov, ropy a zemného plynu, ropných produktov a elektriny.
Zmiernenie deflácie švajčiarskych výrobných a dovozných cien bolo výsledkom pomalšieho poklesu dovozných cien, ktoré sa v máji znížili len o 0,2 % po oslabení v apríli o 1 %. Ceny švajčiarskych výrobcov sa však znížili o 2,5 % čiže trochu viac ako v apríli, v ktorom klesli o 2,4 %.
Medzimesačne sa švajčiarske výrobné a dovozné ceny v máji oslabili o 0,4 % po tom, ako v apríli o 0,8 % vzrástli. Nenaplnili sa očakávania trhu, že výrobné a dovozné ceny vo Švajčiarsku sa v máji o 0,4 % zvýšia. Stúpli ceny plastových produktov, základných kovov a chemických výrobkov, ale znížili sa ceny farmaceutických výrobkov, ropy a zemného plynu, ropných produktov a elektriny.