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Medziročný rast belgických výrobných cien sa v máji zrýchlil

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Najvýraznejšie sa ceny výrobcov zvýšili v sektore spracovateľského priemyslu.

Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Medziročné tempo rastu cien výrobcov v Belgicku sa v máji zrýchlilo na úroveň 9,7 % z aprílových 8,7 %. Ich májový medziročný rast bol najsilnejší od januára 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil belgický štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Najvýraznejšie sa ceny výrobcov zvýšili v sektore spracovateľského priemyslu. Medziročne sa posilnili o 10,3 % po raste o 9,3 % v predošlom mesiaci. Výrobné ceny v segmente ťažby a dobývania v porovnaní s májom minulého roka stúpli o 1,9 % po tom, ako sa v apríli medziročne zvýšili o 0,6 %. Rast veľkoobchodných cien elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu sa tiež mierne zrýchlil, a to na 4,3 % z aprílových 4,2 %. Ceny výrobcov v oblasti dodávok vody a kanalizačných služieb, v odpadovom hospodárstve a sanačných činnostiach boli medziročne už tretí mesiac po sebe vyššie o 4,2 %.

Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa výrobné ceny v Belgicku v máji zvýšili o 1,1 %. Medzimesačné tempo ich rastu sa tak spomalilo po tom, ako v apríli v porovnaní s marcom stúpli o 1,6 %.
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