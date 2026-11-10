< sekcia Ekonomika
Medziročný rast britských maloobchodných tržieb sa v októbri zrýchlil
Októbrové tempo rastu britského maloobchodu bolo najsilnejšie od júna. Celkovo sa tržby maloobchodu v Británii v októbri zvýšili o 1,5 % po septembrovom raste o 1,3 %.
Autor TASR
Londýn 10. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby vo Veľkej Británii v októbri na porovnateľnom základe medziročne stúpli o 1,1 %. Ich rast bol mierne slabší v porovnaní s prognózou, že sa zvýšia o 1,2 %. Zároveň však bol rýchlejší ako v septembri, v ktorom sa zväčšili o 1 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnilo Konzorcium britského maloobchodu (BRC). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Októbrové tempo rastu britského maloobchodu bolo najsilnejšie od júna. Celkovo sa tržby maloobchodu v Británii v októbri zvýšili o 1,5 % po septembrovom raste o 1,3 %. Predaj potravín vzrástol o 3,2 %, ale predaj nepotravinárskych tovarov stagnoval, keďže spotrebitelia zostali opatrní pred sviatočnou nákupnou sezónou a akciami na Čierny piatok.
Podľa prieskumu spoločnosti Barclays výdavky Britov prostredníctvom platobných kariet v októbri medziročne vzrástli o 2,3 % po tom, ako sa v predošlom mesiaci zvýšili o 2 %. Výdavky na základné potreby sa zvýšili o 3,1 %, čo bolo spôsobené najmä rastom platieb za pohonné látky o 22,7 %.
Októbrové tempo rastu britského maloobchodu bolo najsilnejšie od júna. Celkovo sa tržby maloobchodu v Británii v októbri zvýšili o 1,5 % po septembrovom raste o 1,3 %. Predaj potravín vzrástol o 3,2 %, ale predaj nepotravinárskych tovarov stagnoval, keďže spotrebitelia zostali opatrní pred sviatočnou nákupnou sezónou a akciami na Čierny piatok.
Podľa prieskumu spoločnosti Barclays výdavky Britov prostredníctvom platobných kariet v októbri medziročne vzrástli o 2,3 % po tom, ako sa v predošlom mesiaci zvýšili o 2 %. Výdavky na základné potreby sa zvýšili o 3,1 %, čo bolo spôsobené najmä rastom platieb za pohonné látky o 22,7 %.