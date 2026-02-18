< sekcia Ekonomika
Medziročný rast britských výrobných cien sa v januári spomalil
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa januárové ceny britských priemyselných výrobcov nezmenili po tom, ako sa v decembri medzimesačne o 0,1 % znížili.
Autor TASR
Londýn 18. februára (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov vo Veľkej Británii v januári medziročne stúpli o 2,5 %. Tempo ich rastu sa tak spomalilo po tom, ako sa v decembri podľa revidovaných údajov zvýšili o 3,1 %. Januárový medziročný rast výrobných cien v krajine bol najpomalší od júna minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie celkového rastu cien britských výrobcov bolo predovšetkým výsledkom medziročného zlacnenia koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,4 % po decembrovom znížení ich cien o 1,7 %. Rast výrobných cien potravinárskych tovarov sa spomalil na úroveň 3,4 % z decembrových 4,1 %. Zmieril sa aj rast cien motorových vozidiel a iných dopravných zariadení na 5,5 % zo 6,4 %.
Zrýchlil sa však medziročný rast cien alkoholických nápojov a tabaku, a to na 1,6 % z 0,8 %, základných kovov a strojov na 3,6 % z decembrových 3,5 % a počítačových, elektronických a elektrických výrobkov na 1,6 % z 1,2 %.
