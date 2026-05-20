Medziročný rast britských výrobných cien sa v apríli zrýchlil
Aprílový medziročný rast britských výrobných cien bol najsilnejší od mája 2023.
Autor TASR
Londýn 20. mája (TASR) - Výrobné ceny v britskom priemysle v apríli oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpli o 4 %. Tempo ich rastu sa zrýchlilo po tom, ako sa v marci podľa revidovaných údajov medziročne zvýšili o 3 %. Rast cien priemyselných výrobcov v krajine zároveň prekonal očakávania trhu, ktorý predpokladal, že sa zvýšia len o 2,8 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aprílový medziročný rast britských výrobných cien bol najsilnejší od mája 2023. Ceny koksu a rafinovaných ropných produktov stúpli o 52,6 % po marcovom raste o 23,7 %. Medziročný rast cien základných kovov, kovových výrobkov a strojov sa nezmenil a stúpli rovnako ako v marci o 3,7 %. Spomalilo sa však tempo rastu cien potravín na 0,5 % z úrovne 1,7 % a zmiernil sa aj rast cien motorových vozidiel a iných dopravných prostriedkov na 2,1 % z úrovne 2,4 %.
Medzimesačne sa ceny britských priemyselných výrobcov v apríli zvýšili o 1,4 %, čiže rovnako ako v marci. Trh očakával, že medzimesačne sa výrobné ceny v krajine posilnia iba o 1 %.
