Medziročný rast českého priemyslu sa vo februári spomalil
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa česká priemyselná produkcia vo februári zvýšila o 1,3 % po tom, ako v januári medzimesačne klesla o 2,7 %.
Autor TASR
Praha 9. apríla (TASR) - Priemyselná produkcia v Českej republike sa vo februári medziročne zvýšila o 1,3 %. Tempo jej rastu sa však spomalilo po tom, ako sa v januári podľa revidovaných údajov posilnila o 2,7 %. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad. Februárový rast priemyslu nenaplnil očakávania analytikov, ktorí prognózovali, že sa zväčší o 1,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia českého spracovateľského priemyslu medziročne vzrástla o 2,4 %. Najviac k tomu prispel rast výroby kovových produktov o 8,5 % a posilnenie automobilového priemyslu o 15,1 %. Zvýšila sa aj výroba počítačov, elektroniky a optiky, a to o 14,9 %. Produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu však o 6,7 % klesla. Oslabil sa aj sektor ťažby a dobývania, a to o 6 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa česká priemyselná produkcia vo februári zvýšila o 1,3 % po tom, ako v januári medzimesačne klesla o 2,7 %.
Produkcia českého spracovateľského priemyslu medziročne vzrástla o 2,4 %. Najviac k tomu prispel rast výroby kovových produktov o 8,5 % a posilnenie automobilového priemyslu o 15,1 %. Zvýšila sa aj výroba počítačov, elektroniky a optiky, a to o 14,9 %. Produkcia elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu však o 6,7 % klesla. Oslabil sa aj sektor ťažby a dobývania, a to o 6 %.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa česká priemyselná produkcia vo februári zvýšila o 1,3 % po tom, ako v januári medzimesačne klesla o 2,7 %.