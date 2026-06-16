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Medziročný rast českých výrobných cien sa v máji zrýchlil
Ceny českých výrobcov v sektore spracovateľského priemyslu sa medziročne posilnili o 3,6 % po zvýšení o 3,1 % v apríli.
Autor TASR
Praha 16. júna (TASR) - Rast cien priemyselných výrobcov v Českej republike sa v máji zrýchlil menej, ako sa očakávalo, ale napriek tomu sa dostal na najvyššiu úroveň za takmer 1,5 roka. Výrobné ceny v krajine medziročne stúpli o 1,5 % po aprílovom raste o 1 %. Nenaplnila sa prognóza ekonómov, že sa zvýšia o 2,3 %, ale aj tak to bol ich najrýchlejší rast od decembra 2024. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil Český štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ceny českých výrobcov v sektore spracovateľského priemyslu sa medziročne posilnili o 3,6 % po zvýšení o 3,1 % v apríli. Zrýchlil sa aj medziročný rast výrobných cien v odvetví ťažby a dobývania, a to na 2,3 % z aprílových 1,7 %. Zároveň sa v máji spomalilo medziročné tempo poklesu cien v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu na 6 % zo 6,4 % v predošlom mesiaci. Ceny medziproduktov stúpli o 3,5 %, ale ceny tovarov krátkodobej spotreby sa znížili o 1,9 %.
Medzimesačne sa ceny českých výrobcov v máji mierne znížili, a to o 0,1 %. Trh očakával, že sa o 0,6 % zvýšia.
Ceny českých výrobcov v sektore spracovateľského priemyslu sa medziročne posilnili o 3,6 % po zvýšení o 3,1 % v apríli. Zrýchlil sa aj medziročný rast výrobných cien v odvetví ťažby a dobývania, a to na 2,3 % z aprílových 1,7 %. Zároveň sa v máji spomalilo medziročné tempo poklesu cien v oblasti dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu na 6 % zo 6,4 % v predošlom mesiaci. Ceny medziproduktov stúpli o 3,5 %, ale ceny tovarov krátkodobej spotreby sa znížili o 1,9 %.
Medzimesačne sa ceny českých výrobcov v máji mierne znížili, a to o 0,1 %. Trh očakával, že sa o 0,6 % zvýšia.