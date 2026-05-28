Štvrtok 28. máj 2026
Medziročný rast chorvátskej ekonomiky sa v prvom kvartáli spomalil

Záhreb 28. mája (TASR) - Chorvátske hospodárstvo sa v prvom štvrťroku medziročne zväčšilo o 2,2 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. Bolo to však spomalenie jeho rastu po tom, ako sa v predošlom kvartáli podľa revidovaných údajov posilnilo o 3,9 %. Rast chorvátskeho hrubého domáceho produktu (HDP) počas januára až marca tohto roka bol najslabší odvtedy, ako sa v záverečnom kvartáli roku 2020 zmenšil. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Rast vládnych výdavkov v Chorvátsku sa v prvých troch mesiacoch tohto roka spomalil na 0,7 % po posilnení o 2,8 % počas októbra až decembra. Spotreba domácností stúpla o 2,6 %, čiže rovnakým tempom ako v predošlom štvrťroku. Vývoj zahraničného obchodu na HDP pôsobil negatívne, keďže export klesol o 1,6 % a import sa zmenšil len o 0,3 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa spomalila na 2,5 % z úrovne 7 % .

V prvom kvartáli sa v Chorvátsku spomalil rast spracovateľského priemyslu na 1,1 % z úrovne 6,4 %. Zmiernil sa aj rast stavebníctva na 2,8 % zo 7,2 %, rast v segmente veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy, skladovania, ubytovania a stravovacích služieb na 1,8 % z 2,1 % a rast produkcie finančných a poisťovacích služieb na 1,2 % z 2,9 %. Zrýchlil sa však rast výroby v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu na 4,8 % z 1,7 %.
