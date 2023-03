Medziročný rast cien domov v USA sa v januári spomalil

Washington 28. marca (TASR) - Medziročný rast cien domov v USA sa na začiatku tohto roka spomalil a dosiahol najmenšie tempo za viac ako tri roky. Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby z hypoték aj ceny domov. TASR o tom informuje na základe správy portálu Marketwatch.



Podľa najnovších údajov sa index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller v 20 metropolitných oblastiach v januári 2023 zvýšil medziročne o 2,5 %, najmenej od novembra 2019, po náraste o 4,6 % v decembri. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ceny nehnuteľností v 20 metropolitných oblastiach v USA v januári klesli, už siedmy mesiac po sebe, a to o 0,4 %. Oba výsledky sú očistené od sezónnych vplyvov.



Podľa ekonómov financovanie hypotékou a vyhliadky na ekonomickú slabosť pravdepodobne zostanú "protivetrom" v prípade cien nehnuteľností na bývanie minimálne počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.



Aj širší ukazovateľ pre celé USA - národný index cien domov v januári medzimesačne klesol, a to o 0,2 % a medziročne vzrástol o 3,8 %. Tempo jeho rastu sa však spomalilo z 5,6 % v decembri.



Trh s nehnuteľnosťami zasiahlo agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý sa tak snaží skrotiť vysokú infláciu. Investície do obytných nehnuteľností pritom klesajú už sedem kvartálov po sebe, čo je najdlhšia séria od spľasnutia realitnej bubliny, ktorú vyvolala recesia v rokoch 2007 - 2009.