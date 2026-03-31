Medziročný rast cien domov v USA sa v januári spomalil
Autor TASR
Washington 31. marca (TASR) - Ceny domov na americkom trhu v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 1,2 % po tom, ako sa v decembri medziročne posilnili o 1,4 %. Ukázal to v utorok index S&P/Case-Shiller, ktorý mapuje ceny v 20 metropolitných oblastiach. Nenaplnili sa očakávania trhu, že spomalenie tempa rastu cien domov bude miernejšie a stúpnu o 1,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Januárový rast cien domov v USA bol najslabší od júla 2023, čo poukazuje na schladzovanie amerického trhu obytných nehnuteľností. Zvyšovanie cien domov na trhu USA zaostáva za medziročnou infláciou už osem mesiacov v rade. Znamená to, že ich ceny medziročne reálne mierne klesli.
V rámci sledovaných miest najviac v januári medziročne zdraželi domy v New Yorku (4,9 %), Chicagu (4,6 %) a v Clevelande (3,6 %). Najvýraznejšie zlacneli domy v Tampe na Floride (-2,5 %).
