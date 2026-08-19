Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
< sekcia Ekonomika

Medziročný rast cien írskych obytných nehnuteľností sa v júni spomalil

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Júnový rast cien írskych obytných nehnuteľností bol najslabší medziročný rast od januára 2024.

Autor TASR
Dublin 19. augusta (TASR) - Ceny obytných nehnuteľností v Írsku sa v júni medziročne zvýšili o 5,6 %. Ich rast sa tak spomalil z májovej úrovne 6,1 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil írsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Júnový rast cien írskych obytných nehnuteľností bol najslabší medziročný rast od januára 2024. Rast cien rodinných domov v krajine sa v júni spomalil na 3,9 % zo 4,7 % v predošlom mesiaci, ale tempo rastu cien bytov sa zrýchlilo na 7 % z úrovne 6,2 %. Medziročný rast cien obytných nehnuteľností v Dubline sa spomalil na 4,6 % z 5 % a rast mimo hlavného mesta sa zmiernil na 6,4 % zo 7 %.

Medzimesačne sa ceny obytných nehnuteľností v Írsku v júni zvýšili o 0,5 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci podľa revidovaných údajov stúpli o 0,4 %. Júnový rast bol najsilnejší od decembra minulého roka.
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: A. Krajčoviech: F1 je moja srdcovka

Kupujete krájané melóny? Jedna chyba predajcu vás môže stáť zdravie

KOMENTÁR J. HRABKA: Na čakačke

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov