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Medziročný rast cien írskych obytných nehnuteľností sa v júni spomalil
Júnový rast cien írskych obytných nehnuteľností bol najslabší medziročný rast od januára 2024.
Autor TASR
Dublin 19. augusta (TASR) - Ceny obytných nehnuteľností v Írsku sa v júni medziročne zvýšili o 5,6 %. Ich rast sa tak spomalil z májovej úrovne 6,1 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil írsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júnový rast cien írskych obytných nehnuteľností bol najslabší medziročný rast od januára 2024. Rast cien rodinných domov v krajine sa v júni spomalil na 3,9 % zo 4,7 % v predošlom mesiaci, ale tempo rastu cien bytov sa zrýchlilo na 7 % z úrovne 6,2 %. Medziročný rast cien obytných nehnuteľností v Dubline sa spomalil na 4,6 % z 5 % a rast mimo hlavného mesta sa zmiernil na 6,4 % zo 7 %.
Medzimesačne sa ceny obytných nehnuteľností v Írsku v júni zvýšili o 0,5 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci podľa revidovaných údajov stúpli o 0,4 %. Júnový rast bol najsilnejší od decembra minulého roka.
Júnový rast cien írskych obytných nehnuteľností bol najslabší medziročný rast od januára 2024. Rast cien rodinných domov v krajine sa v júni spomalil na 3,9 % zo 4,7 % v predošlom mesiaci, ale tempo rastu cien bytov sa zrýchlilo na 7 % z úrovne 6,2 %. Medziročný rast cien obytných nehnuteľností v Dubline sa spomalil na 4,6 % z 5 % a rast mimo hlavného mesta sa zmiernil na 6,4 % zo 7 %.
Medzimesačne sa ceny obytných nehnuteľností v Írsku v júni zvýšili o 0,5 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci podľa revidovaných údajov stúpli o 0,4 %. Júnový rast bol najsilnejší od decembra minulého roka.