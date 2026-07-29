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Medziročný rast cien nemeckého importu sa v júni zmiernil
Nemecké dovozné ceny v júni medziročne stúpli o 6,1 %.
Autor TASR
Wiesbaden 29. júla (TASR) - Nemecké dovozné ceny v júni medziročne stúpli o 6,1 %. Tempo ich rastu sa tak spomalilo po tom, ako sa v máji zvýšili o 6,8 %, čiže najviac od decembra 2022. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. Trh však očakával ešte výraznejšie spomalenie rastu cien importu, a to na úroveň 6 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hlavným motorom medziročného rastu nemeckých dovozných cien bolo zdraženie energií, ktorých ceny sa oproti júnu 2025 zvýšili o 23,9 %. Bolo to však pomalšie tempo ako v máji, v ktorom stúpli o 37,2 %. Júnové ceny elektriny boli medziročne vyššie o 70,8 %, ropy o 32,1 %, čierneho uhlia o 12,1 % a zemného plynu o 8,3 %. Rast cien medziproduktov sa zrýchlil na 10,3 % z úrovne 10,1 %. Posilnila sa aj inflácia dovozných cien kapitálových tovarov, a to na 2,9 % z 2,2 %. Pokračoval však pokles cien importovaných spotrebných tovarov, ktoré sa v júni oslabili o 0,8 % po májovom znížení o 1,3 %.
Medzimesačne sa ceny nemeckého importu oslabili o 0,7 % po tom, ako v máji o 0,7 % stúpli. Išlo o ich prvý medzimesačný pokles od decembra minulého roka.
NIESR zlepšil prognózu tohtoročného rastu britskej ekonomiky
Britská ekonomika preukázala voči prudkému zdraženiu energií pre vojnu v Iráne väčšiu odolnosť, ako sa očakávalo. Uviedol to v stredu britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR). Inflácia v krajine však podľa jeho prognózy zostane až do roku 2029 nad želanou úrovňou Bank of England. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
NIESR odhaduje, že hrubý domáci produkt Veľkej Británie sa za celý tento rok posilní o 1,1 %. Inštitút tak svoju prognózu ekonomického rastu krajiny zlepšil, keďže v apríli predpovedal zväčšenie britského hospodárstva za celý rok 2026 len o 0,9 %. Za druhý štvrťrok ekonomika krajiny podľa predikcie NIESR vykáže rast o 0,4 % po tom, ako sa v prvom kvartáli posilnila o 0,6 %.
„Britská ekonomika sa v prvej polovici tohto roka prejavila ako prekvapujúco odolná, ale spomalenie ešte len príde. Aj keby sa na Blízkom východe obnovil mier relatívne rýchlo, inflácia bude stále rásť,“ povedal zástupca riaditeľa NIESR pre makroekonómiu Stephen Millard. Inštitút prognózuje, že inflácia v Británii za tento rok bude v priemere na úrovni 3,1 %, pričom kulminovať bude až vo februári budúceho roka vo výške 3,8 %. Miera britskej nezamestnanosti by podľa NIESR mala dosiahnuť vrchol na úrovni 5,3 % v prvom štvrťroku 2027.
Hlavným motorom medziročného rastu nemeckých dovozných cien bolo zdraženie energií, ktorých ceny sa oproti júnu 2025 zvýšili o 23,9 %. Bolo to však pomalšie tempo ako v máji, v ktorom stúpli o 37,2 %. Júnové ceny elektriny boli medziročne vyššie o 70,8 %, ropy o 32,1 %, čierneho uhlia o 12,1 % a zemného plynu o 8,3 %. Rast cien medziproduktov sa zrýchlil na 10,3 % z úrovne 10,1 %. Posilnila sa aj inflácia dovozných cien kapitálových tovarov, a to na 2,9 % z 2,2 %. Pokračoval však pokles cien importovaných spotrebných tovarov, ktoré sa v júni oslabili o 0,8 % po májovom znížení o 1,3 %.
Medzimesačne sa ceny nemeckého importu oslabili o 0,7 % po tom, ako v máji o 0,7 % stúpli. Išlo o ich prvý medzimesačný pokles od decembra minulého roka.
NIESR zlepšil prognózu tohtoročného rastu britskej ekonomiky
Britská ekonomika preukázala voči prudkému zdraženiu energií pre vojnu v Iráne väčšiu odolnosť, ako sa očakávalo. Uviedol to v stredu britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR). Inflácia v krajine však podľa jeho prognózy zostane až do roku 2029 nad želanou úrovňou Bank of England. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
NIESR odhaduje, že hrubý domáci produkt Veľkej Británie sa za celý tento rok posilní o 1,1 %. Inštitút tak svoju prognózu ekonomického rastu krajiny zlepšil, keďže v apríli predpovedal zväčšenie britského hospodárstva za celý rok 2026 len o 0,9 %. Za druhý štvrťrok ekonomika krajiny podľa predikcie NIESR vykáže rast o 0,4 % po tom, ako sa v prvom kvartáli posilnila o 0,6 %.
„Britská ekonomika sa v prvej polovici tohto roka prejavila ako prekvapujúco odolná, ale spomalenie ešte len príde. Aj keby sa na Blízkom východe obnovil mier relatívne rýchlo, inflácia bude stále rásť,“ povedal zástupca riaditeľa NIESR pre makroekonómiu Stephen Millard. Inštitút prognózuje, že inflácia v Británii za tento rok bude v priemere na úrovni 3,1 %, pričom kulminovať bude až vo februári budúceho roka vo výške 3,8 %. Miera britskej nezamestnanosti by podľa NIESR mala dosiahnuť vrchol na úrovni 5,3 % v prvom štvrťroku 2027.