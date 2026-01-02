Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Medziročný rast cien rodinných domov a bytov v Británii sa spomalil

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Spoločnosť Nationwide predpokladá, že ceny obytných nehnuteľností sa vo Veľkej Británii v tomto roku zvýšia približne o 2 až 4 %.

Autor TASR
Londýn 2. januára (TASR) - Medziročný rast cien obytných nehnuteľností vo Veľkej Británii sa v decembri zmiernil. Podľa indexu spoločnosti Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine, rodinné domy a byty v Británii medziročne zdraželi o 0,6 % po tom, ako ich ceny v novembri stúpli o 1,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Medzimesačne obytné nehnuteľnosti v Británii v priemere zlacneli o 0,4 %. Hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner napriek tomu trh označil za „odolný“. „Aj keď bola spotrebiteľská nálada relatívne utlmená, domácnosti sa zdráhali míňať a úroky z hypotekárnych úverov sa približne trojnásobne zvýšili v porovnaní s minimami po pandémii, počet schválených hypoték zostal blízko úrovne z obdobia pred pandémiou,“ poznamenal.

Spoločnosť Nationwide predpokladá, že ceny obytných nehnuteľností sa vo Veľkej Británii v tomto roku zvýšia približne o 2 až 4 %.

Očakávame, že aktivita na trhu s bývaním sa mierne posilní. Dostupnosť bývania sa totiž postupne zlepšuje tým, že rast príjmov je silnejší ako rast cien nehnuteľností, a podporou bude aj ďalší mierny pokles úrokových sadzieb,“ povedal Gardner.
