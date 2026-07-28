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Medziročný rast cien v britských obchodoch sa v júli spomalil
Ich rast bol miernejší, ako očakával trh.
Autor TASR
Londýn 28. júla (TASR) - Ceny v britských obchodoch sa v júli medziročne zvýšili len o 0,9 % po júnovom posilnení o 1,2 %. Ich rast bol miernejší, ako očakával trh, ktorý predpokladal, že aj v júli stúpnu o 1,2 %. Zároveň bol rast najmiernejší od decembra minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnilo Konzorcium britského maloobchodu (BRC). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie rastu cien v britských obchodoch bolo výsledkom rozsiahlych letných akcií a zliav v supermarketoch. Už šiesty mesiac v rade sa v Británii spomalila aj inflácia cien potravín. V júli ceny potravín medziročne stúpli o 2,2 % po júnovom posilnení o 2,4 %. Zmiernila sa aj inflácia cien nepotravinárskych tovarov na 0,2 % z júnových 0,6 % napriek vyšším cenám elektrických, zdravotníckych a kozmetických výrobkov.
Medzimesačne sa ceny v britských obchodoch v júli o 0,1 % znížili. Generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová poznamenala, že rast cien naďalej obmedzuje tvrdá konkurencia, hoci maloobchodníci sú pod tlakom rastúcich prevádzkových nákladov.
Spomalenie rastu cien v britských obchodoch bolo výsledkom rozsiahlych letných akcií a zliav v supermarketoch. Už šiesty mesiac v rade sa v Británii spomalila aj inflácia cien potravín. V júli ceny potravín medziročne stúpli o 2,2 % po júnovom posilnení o 2,4 %. Zmiernila sa aj inflácia cien nepotravinárskych tovarov na 0,2 % z júnových 0,6 % napriek vyšším cenám elektrických, zdravotníckych a kozmetických výrobkov.
Medzimesačne sa ceny v britských obchodoch v júli o 0,1 % znížili. Generálna riaditeľka BRC Helen Dickinsonová poznamenala, že rast cien naďalej obmedzuje tvrdá konkurencia, hoci maloobchodníci sú pod tlakom rastúcich prevádzkových nákladov.