< sekcia Ekonomika
Medziročný rast cien v Poľsku sa v apríli zrýchlil
Medzimesačne sa poľské spotrebiteľské ceny v apríli zvýšili o 0,6 %.
Autor TASR
Varšava 15. mája (TASR) - Medziročná miera inflácie v Poľsku sa v apríli zvýšila na 3,2 % z úrovne 3 %, na ktorej bola v marci. Dostala sa tak najvyššie od júna minulého roka. Uviedol to v piatok poľský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V apríli v Poľsku medziročne zdraželo najmä bývanie a energie (4,8 %), zdravotnícke služby (5 %), doprava (3,5 %) a informačné a telekomunikačné služby (4,7 %). Ceny odevov a obuvi však medziročne klesli (-2,8 %). Zlacnel aj nábytok, bytové zariadenie a údržba (-0,8 %). Okrem toho sa spomalil medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov na 1,9 % z marcových 2,1 %.
Medzimesačne sa poľské spotrebiteľské ceny v apríli zvýšili o 0,6 %. Išlo o spomalenie ich medzimesačného rastu po tom, ako sa v marci oproti februáru posilnili o 1,1 %.
V apríli v Poľsku medziročne zdraželo najmä bývanie a energie (4,8 %), zdravotnícke služby (5 %), doprava (3,5 %) a informačné a telekomunikačné služby (4,7 %). Ceny odevov a obuvi však medziročne klesli (-2,8 %). Zlacnel aj nábytok, bytové zariadenie a údržba (-0,8 %). Okrem toho sa spomalil medziročný rast cien potravín a nealkoholických nápojov na 1,9 % z marcových 2,1 %.
Medzimesačne sa poľské spotrebiteľské ceny v apríli zvýšili o 0,6 %. Išlo o spomalenie ich medzimesačného rastu po tom, ako sa v marci oproti februáru posilnili o 1,1 %.