Medziročný rast čínskeho priemyslu sa v januári a februári zrýchlil
Posilnila sa produkcia vo všetkých hlavných segmentoch.
Autor TASR
Peking 16. marca (TASR) - Priemyselná produkcia v Číne počas januára a februára medziročne vzrástla o 6,3 %. Tempo jej rastu sa tak zrýchlilo po decembrovom posilnení o 5,2 %. Zvýšenie výroby prekonalo prognózy analytikov, ktorí očakávali, že rast v prvých dvoch mesiacoch roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška bude na úrovni 5,1 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilnila sa produkcia vo všetkých hlavných segmentoch. Výroba spracovateľského priemyslu sa zväčšila o 6,6 % po decembrovom raste o 5,7 %. Ťažobný sektor sa zväčšil o 6,1 % po decembrovom posilnení o 5,4 % a dodávky elektriny, tepla, plynu a vody stúpli o 4,7 % po tom, ako sa v záverečnom mesiaci minulého roka zvýšili o 0,8 %.
V rámci spracovateľského priemyslu sa zvýšila napríklad produkcia počítačov a komunikačných zariadení (14,2 %), elektrických strojov (8,7 %) a chemikálií (7,6 %). Výroba textilu stúpla o 5,3 %, automobilov a náhradných dielcov o 3,4 % a nekovových minerálnych výrobkov o 2,5 %.
