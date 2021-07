Medziročný rast čínskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku spomalil

Peking 15. júla (TASR) – Prudké tempo rastu čínskej ekonomiky na začiatku roka sa v 2. štvrťroku výrazne spomalilo a o niečo viac, ako predpovedali analytici. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje čínskeho národného štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa za tri mesiace do konca júna 2021 zvýšil medziročne o 7,9 % po náraste o 18,3 % v prvých troch mesiacoch roka. Ekonómovia pritom odhadovali, že rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky klesne v období apríl-jún na 8,1 %.



V medzikvartálnom porovnaní však HDP v sledovanom období stúpol o 1,3 %. Prekonal tak očakávania, podľa ktorých sa mal zvýšiť o 1,2 % aj 0,6-% tempo rastu v období január-marec.



Druhá najväčšia ekonomika sveta sa rýchlo zotavila z minuloročného poklesu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu, ale tempo jej rastu sa zmierňuje, keďže výroba sa spomalila a spotrebiteľský dopyt sa nezvyšoval tak rýchlo, ako sa očakávalo.



Navyše, medziročne tempo rastu v predchádzajúcich mesiacoch bolo do značnej miery skreslené nízkym porovnávacím základom z minulého roka, keď vláda zaviedla tvrdé opatrenia, aby zastavila šírenie pandémie.



No zároveň najnovšie čísla naznačujú, že Čína by mala byť stále na dobrej ceste k splneniu svojho cieľového rastu pre tento rok na úrovni viac ako 6 %.



Separátne štatistiky tiež odhalili, že priemyselná výroba v Číne v júni vzrástla medziročne o 8,3 % po poklese 8,8 % v máji.



Júnové investície do fixných aktív stúpli o 12,6 %, čo je však slabší výsledok ako ich nárast o 15,4 % v predchádzajúcom mesiaci.



Aj tempo rastu maloobchodného predaja sa v júni mierne spomalilo na 12,1 % z májových 12,4 % a miera nezamestnanosti sa ustálila na úrovni 5 %.