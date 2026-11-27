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Medziročný rast ekonomiky Chorvátska sa v treťom štvrťroku zrýchlil
K lepším výsledkom chorvátskeho hospodárstva počas júla až septembra prispela spotreba domácností, ktorá stúpla o 2,8 % po raste o 0,5 % v druhom štvrťroku.
Autor TASR
Záhreb 27. novembra (TASR) - Chorvátska ekonomika sa v treťom kvartáli oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zväčšila o 2,9 %. Tempo jej medziročného rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako sa v druhom štvrťroku posilnila o 1,7 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K lepším výsledkom chorvátskeho hospodárstva počas júla až septembra prispela spotreba domácností, ktorá stúpla o 2,8 % po raste o 0,5 % v druhom štvrťroku. Pozitívne na ekonomiku vplývali aj vládne výdavky, ktoré vzrástli o 4,3 % po zvýšení o 2 % v predošlom kvartáli. Zrýchlil sa aj rast tvorby hrubého fixného kapitálu na 2,3 % z úrovne 1,5 %.
Výkon spracovateľského priemyslu Chorvátska sa v treťom štvrťroku zvýšil o 6,8 % a produkcia odborných, vedeckých, technických, administratívnych a podporných služieb stúpla o 3,5 %. Stavebná výroba sa zväčšila o 3,1 % a produkcia finančných a poisťovacích činností o 2,5 %.
Zahraničný obchod mal na chorvátsku ekonomiku v treťom štvrťroku negatívny vplyv, keďže dovoz krajiny vzrástol o 9,3 % a jej vývoz sa posilnil iba o 0,1 %.
Medzikvartálne sa chorvátske hospodárstvo počas júla až septembra podľa sezónne upravených údajov zväčšilo o 1,2 % po tom, ako v predchádzajúcom štvrťroku vzrástlo o 0,5 %.
K lepším výsledkom chorvátskeho hospodárstva počas júla až septembra prispela spotreba domácností, ktorá stúpla o 2,8 % po raste o 0,5 % v druhom štvrťroku. Pozitívne na ekonomiku vplývali aj vládne výdavky, ktoré vzrástli o 4,3 % po zvýšení o 2 % v predošlom kvartáli. Zrýchlil sa aj rast tvorby hrubého fixného kapitálu na 2,3 % z úrovne 1,5 %.
Výkon spracovateľského priemyslu Chorvátska sa v treťom štvrťroku zvýšil o 6,8 % a produkcia odborných, vedeckých, technických, administratívnych a podporných služieb stúpla o 3,5 %. Stavebná výroba sa zväčšila o 3,1 % a produkcia finančných a poisťovacích činností o 2,5 %.
Zahraničný obchod mal na chorvátsku ekonomiku v treťom štvrťroku negatívny vplyv, keďže dovoz krajiny vzrástol o 9,3 % a jej vývoz sa posilnil iba o 0,1 %.
Medzikvartálne sa chorvátske hospodárstvo počas júla až septembra podľa sezónne upravených údajov zväčšilo o 1,2 % po tom, ako v predchádzajúcom štvrťroku vzrástlo o 0,5 %.