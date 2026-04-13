Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Medziročný rast holandského vývozu sa vo februári zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Prebytok zahraničného obchodu Holandska sa vo februári zvýšil, a to na sumu 9,9 miliardy eur z úrovne 9,45 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka.

Autor TASR
Amsterdam 13. apríla (TASR) - Medziročné tempo rastu holandského exportu sa vo februári mierne zrýchlilo. Vývoz z krajiny sa oproti rovnakému mesiacu vlaňajška posilnil o 1,6 % po tom, ako sa v januári zvýšil o 1,4 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.

Vo februári sa zväčšil hlavne holandský export strojov, nerastov a dopravných prostriedkov. Oslabil sa však vývoz potravín a nápojov. Objem dovozu do Holandska sa v porovnaní s februárom minulého roka zmenšil o 0,3 %. Klesol napríklad import nerastov a dopravných prostriedkov.

Prebytok zahraničného obchodu Holandska sa vo februári zvýšil, a to na sumu 9,9 miliardy eur z úrovne 9,45 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka.
