Medziročný rast holandského vývozu sa vo februári zrýchlil
Autor TASR
Amsterdam 13. apríla (TASR) - Medziročné tempo rastu holandského exportu sa vo februári mierne zrýchlilo. Vývoz z krajiny sa oproti rovnakému mesiacu vlaňajška posilnil o 1,6 % po tom, ako sa v januári zvýšil o 1,4 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Vo februári sa zväčšil hlavne holandský export strojov, nerastov a dopravných prostriedkov. Oslabil sa však vývoz potravín a nápojov. Objem dovozu do Holandska sa v porovnaní s februárom minulého roka zmenšil o 0,3 %. Klesol napríklad import nerastov a dopravných prostriedkov.
Prebytok zahraničného obchodu Holandska sa vo februári zvýšil, a to na sumu 9,9 miliardy eur z úrovne 9,45 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka.
