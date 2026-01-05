Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 5. január 2026Meniny má Andrea
< sekcia Ekonomika

Medziročný rast holandských maloobchodných tržieb sa zrýchlil

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Kalendárne upravené novembrové maloobchodné tržby v Holandsku sa v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 3,9 % po tom, ako sa v októbri medziročne posilnili o 3,3 %.

Autor TASR
Amsterdam 5. januára (TASR) - Medziročné tempo rastu tržieb holandského maloobchodu sa v novembri prvýkrát po troch mesiacoch zrýchlilo. Vyplýva z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Kalendárne upravené novembrové maloobchodné tržby v Holandsku sa v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 3,9 % po tom, ako sa v októbri medziročne posilnili o 3,3 %. Tržby maloobchodného sektora krajiny sa zväčšujú už od júla 2024.

Maloobchodný predaj nepotravinárskych tovarov v novembri oproti rovnakému mesiacu predošlého roka stúpol o 3,8 %. Tržby za potraviny sa zvýšili o 4,1 %. Maloobchodné tržby za predaj prostredníctvom internetu medziročne vzrástli o 6 %.
.

Neprehliadnite

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika

KLIMOVÁ: Prudké reakcie sú príznakom oslabenia psychickej odolnosti