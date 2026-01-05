< sekcia Ekonomika
Medziročný rast holandských maloobchodných tržieb sa zrýchlil
Kalendárne upravené novembrové maloobchodné tržby v Holandsku sa v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 3,9 % po tom, ako sa v októbri medziročne posilnili o 3,3 %.
Autor TASR
Amsterdam 5. januára (TASR) - Medziročné tempo rastu tržieb holandského maloobchodu sa v novembri prvýkrát po troch mesiacoch zrýchlilo. Vyplýva z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kalendárne upravené novembrové maloobchodné tržby v Holandsku sa v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 3,9 % po tom, ako sa v októbri medziročne posilnili o 3,3 %. Tržby maloobchodného sektora krajiny sa zväčšujú už od júla 2024.
Maloobchodný predaj nepotravinárskych tovarov v novembri oproti rovnakému mesiacu predošlého roka stúpol o 3,8 %. Tržby za potraviny sa zvýšili o 4,1 %. Maloobchodné tržby za predaj prostredníctvom internetu medziročne vzrástli o 6 %.
