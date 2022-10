Medziročný rast inflácie v USA sa v septembri spomalil

Washington 13. októbra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Spojených štátoch sa aj v septembri spomalil, už tretí mesiac po sebe, a to na 8,2 % z augustových 8,3 %. Dosiahol pritom najmenšie tempo za sedem mesiacov, napriek tomu sa udržal blízko 40-ročného maxima. TASR o tom informuje na základe správ marketwatch a tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie v USA dosiahla vrchol v júni na úrovni 9,1 %, čo bol jej najväčší nárast od novembra 1981, uviedlo vo štvrtok americké ministerstvo práce.



V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien v septembri zvýšil o 0,4 %. To bolo väčšie tempo ako v auguste, keď stúpol len o 0,1 %.



Ekonómovia pritom očakávali, že spotrebiteľské ceny v USA v septembri vzrastú medziročne o 8,1 % a medzimesačne o 0,2 %.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií vzrástla v septembri medzimesačne o 0,6 %. A medziročne stúpla o 6,6 %, čo bola jej najvyššia hodnota od augusta 1982. To signalizuje, že inflačné tlaky zostávajú zvýšené.