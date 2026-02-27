< sekcia Ekonomika
Medziročný rast lotyšského hospodárstva sa zrýchlil
Motorom rastu bola vlani priemyselná a stavebná výroba.
Autor TASR
Riga 27. februára (TASR) - Medziročný rast lotyšskej ekonomiky sa v závere minulého roka zrýchlil. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny podľa predbežných údajov, ktoré v piatok zverejnil lotyšský štatistický úrad, sa vo štvrtom kvartáli medziročne zväčšil o 2,9 % po posilnení o 2,6 % v predošlom štvrťroku. Rast počas októbra až decembra bol najsilnejší od prvého štvrťroka 2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výdavky lotyšských domácností sa vo štvrtom kvartáli medziročne zvýšili o 2,2 % a spotreba vlády stúpla o 3,4 %. Prudko vzrástla tvorba hrubého fixného kapitálu, a to o 11,8 %. Zahraničný obchod mal však na HDP negatívny vplyv, keďže vývoz tovarov a služieb klesol o 1,9 %, ale ich import o 6,1 % stúpol.
Medzikvartálne lotyšské hospodárstvo podľa sezónne a kalendárne upravených údajov vo štvrtom štvrťroku vzrástlo o 0,6 % po posilnení o 0,8 % v treťom kvartáli.
Za celý minulý rok sa lotyšská ekonomika zväčšila o 2,1 %. Motorom rastu bola vlani priemyselná a stavebná výroba.
Výdavky lotyšských domácností sa vo štvrtom kvartáli medziročne zvýšili o 2,2 % a spotreba vlády stúpla o 3,4 %. Prudko vzrástla tvorba hrubého fixného kapitálu, a to o 11,8 %. Zahraničný obchod mal však na HDP negatívny vplyv, keďže vývoz tovarov a služieb klesol o 1,9 %, ale ich import o 6,1 % stúpol.
Medzikvartálne lotyšské hospodárstvo podľa sezónne a kalendárne upravených údajov vo štvrtom štvrťroku vzrástlo o 0,6 % po posilnení o 0,8 % v treťom kvartáli.
Za celý minulý rok sa lotyšská ekonomika zväčšila o 2,1 %. Motorom rastu bola vlani priemyselná a stavebná výroba.