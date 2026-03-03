Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Ekonomika

Medziročný rast maďarského hospodárstva sa vo 4. kvartáli zrýchlil

.
Foto: TASR/Ladislav Vallach

Maďarská ekonomika sa počas októbra až decembra podľa neupravených údajov medziročne zväčšila o 0,8 %.

Autor TASR
Budapešť 3. marca (TASR) - Maďarská ekonomika sa počas októbra až decembra podľa neupravených údajov medziročne zväčšila o 0,8 %, čiže rýchlejšie, ako v treťom štvrťroku, v ktorom sa posilnila o 0,7 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Medziročný rast maďarského hrubého domáceho produktu vo štvrtom kvartáli bol najsilnejší od druhého štvrťroka 2024. Pomohol tomu silný rast stavebníctva (+ 5,1 %) a odvetvia služieb (+ 1 %). V rámci služieb sa posilnili najmä finančné a poisťovacie činnosti (+ 5,9 %).

Spotreba maďarských domácností v záverečných troch mesiacoch vlaňajška oproti rovnakému obdobiu predošlého roka stúpla o 2,7 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu však o 1 % klesla.

Medzikvartálne sa maďarské hospodárstvo podľa sezónne upravených údajov vo štvrtom štvrťroku zväčšilo o 0,2 % po tom, ako v treťom kvartáli stagnovalo. Za celý minulý rok maďarská ekonomika podľa neupravených údajov vzrástla o 0,4 % a podľa sezónne a kalendárne upravených údajov sa zväčšila 0,3 %.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027