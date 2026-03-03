< sekcia Ekonomika
Medziročný rast maďarského hospodárstva sa vo 4. kvartáli zrýchlil
Autor TASR
Budapešť 3. marca (TASR) - Maďarská ekonomika sa počas októbra až decembra podľa neupravených údajov medziročne zväčšila o 0,8 %, čiže rýchlejšie, ako v treťom štvrťroku, v ktorom sa posilnila o 0,7 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročný rast maďarského hrubého domáceho produktu vo štvrtom kvartáli bol najsilnejší od druhého štvrťroka 2024. Pomohol tomu silný rast stavebníctva (+ 5,1 %) a odvetvia služieb (+ 1 %). V rámci služieb sa posilnili najmä finančné a poisťovacie činnosti (+ 5,9 %).
Spotreba maďarských domácností v záverečných troch mesiacoch vlaňajška oproti rovnakému obdobiu predošlého roka stúpla o 2,7 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu však o 1 % klesla.
Medzikvartálne sa maďarské hospodárstvo podľa sezónne upravených údajov vo štvrtom štvrťroku zväčšilo o 0,2 % po tom, ako v treťom kvartáli stagnovalo. Za celý minulý rok maďarská ekonomika podľa neupravených údajov vzrástla o 0,4 % a podľa sezónne a kalendárne upravených údajov sa zväčšila 0,3 %.
