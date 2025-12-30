< sekcia Ekonomika
Medziročný rast maloobchodných tržieb v Chorvátsku sa spomalil
Podľa kalendárne a sezónne upravených údajov sa novembrové tržby medziročne posilnili o 1,4 %.
Autor TASR
Záhreb 30. decembra (TASR) - Tempo medziročného rastu tržieb chorvátskeho maloobchodu sa v novembri spomalilo. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. Podľa kalendárne a sezónne upravených údajov sa novembrové tržby medziročne posilnili o 1,4 %. V predchádzajúcom mesiaci medziročne stúpli o 4,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Predaj nepotravinárskych tovarov bez zahrnutia predaja pohonných látok a mazív v porovnaní s novembrom minulého roka v Chorvátsku vzrástol o 4,1 %. Októbrové tržby za tieto tovary však boli medziročne väčšie o 7,7 %. Tržby za predaj potravín, nápojov a tabaku sa v novembri medziročne znížili o 2,6 % po tom, ako v októbri o 1,6 % stúpli.
Oproti októbru sa tržby chorvátskeho maloobchodu v novembri zmenšili o 1,7 %. V októbri pritom medzimesačne o 1,1 % vzrástli.
Podľa neupravených údajov sa maloobchod krajiny v novembri medziročne posilnil o 0,6 %, ale medzimesačne sa o 10,1 % prepadol.
