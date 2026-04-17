Medziročný rast priemernej mzdy v Maďarsku sa vo februári spomalil
Autor TASR
Budapešť 17. apríla (TASR) - Priemerná mesačná hrubá mzda v Maďarsku sa vo februári medziročne zvýšila o 9,7 % na 725.500 forintov (1990,13 eura). Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. Išlo o prudké spomalenie rastu po tom, ako sa v januári priemerná mzda zvýšila najvýraznejšie za štyri roky, a to o 26,3 %. Januárový rast však bol výsledkom jednorazových príspevkov pre zamestnancov rezortu národnej obrany a orgánov činných v trestnom konaní. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Tempo rastu miezd v maďarskom verejnom sektore sa vo februári výrazne spomalilo, a to na úroveň 13,4 % po januárovom zvýšení o 99 %. Rast priemerného hrubého príjmu v súkromnom sektore sa však zrýchlil. Mzdy v súkromných firmách stúpli o 8,6 % po posilnení o 7,8 % v predošlom mesiaci. Podobný vývoj bol v neziskovom sektore, v ktorom zárobky vo februári vzrástli o 10,3 % po januárovom zvýšení o 9,4 %.
Bez zarátania jednorazových platieb a odmien priemerná mesačná hrubá mzda v Maďarsku vo februári oproti rovnakému mesiacu minulého roka stúpla o 10 % na sumu 691.300 HUF. Za prvé dva mesiace tohto roka sa priemerná hrubá mzda v krajine medziročne zvýšila o 18 % na 783.000 HUF.
(1 EUR = 364,55 HUF)
