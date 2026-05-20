Medziročný rast priemernej mzdy v Maďarsku sa v marci spomalil
Tempo jej rastu sa mierne spomalilo po posilnení o 9,7 % v predchádzajúcom mesiaci a bolo najpomalšie od decembra minulého roka.
Autor TASR
Budapešť 20. mája (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Maďarsku sa v marci medziročne zvýšila o 9,2 % na sumu 779.800 HUF (2162,20 eura). Tempo jej rastu sa však mierne spomalilo po posilnení o 9,7 % v predchádzajúcom mesiaci a bolo najpomalšie od decembra minulého roka. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast miezd v maďarskom verejnom sektore sa v marci spomalil na 11,8 % z februárovej úrovne 13,4 %. Rast zárobkov sa zmiernil aj v neziskovom sektore, a to na 10,1 % z februárových 10,3 %, a v súkromnom sektore na 8,4 % z úrovne 8,6 %.
Bez započítania jednorazových platieb a odmien sa hrubá mzda v Maďarsku v marci medziročne zvýšila o 9 % na 706.900 HUF. Za celý prvý kvartál tohto roka sa priemerná hrubá mzda v krajine v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zvýšila o 14,9 % na 781.900 HUF.
(1 EUR = 360,65 HUF)
