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Medziročný rast priemernej mzdy v Maďarsku sa spomalil
Priemerná aprílová hrubá mzda v maďarskom hospodárstve dosiahla sumu 772.165 forintov (2209,15 eura).
Autor TASR
Budapešť 17. júna (TASR) - Rast priemernej mesačnej hrubej mzdy v Maďarsku sa v apríli spomalil na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Priemerný hrubý zárobok v krajine medziročne vzrástol o 9 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci zvýšil o 9,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Priemerná aprílová hrubá mzda v maďarskom hospodárstve dosiahla sumu 772.165 forintov (2209,15 eura). Priemerný čistý zárobok medziročne stúpol o 11,2 % a reálne bol v porovnaní s aprílom minulého roka vyšší o 8,9 %.
Mediánová suma hrubého maďarského zárobku bola v apríli 616.700 HUF, čo bolo o 9,1 % viac ako v apríli minulého roka. Mediánový čistý plat v krajine sa medziročne posilnil o 11,1 % na úroveň 436.400 HUF.
(1 EUR = 349,53 HUF)
Priemerná aprílová hrubá mzda v maďarskom hospodárstve dosiahla sumu 772.165 forintov (2209,15 eura). Priemerný čistý zárobok medziročne stúpol o 11,2 % a reálne bol v porovnaní s aprílom minulého roka vyšší o 8,9 %.
Mediánová suma hrubého maďarského zárobku bola v apríli 616.700 HUF, čo bolo o 9,1 % viac ako v apríli minulého roka. Mediánový čistý plat v krajine sa medziročne posilnil o 11,1 % na úroveň 436.400 HUF.
(1 EUR = 349,53 HUF)