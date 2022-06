Medziročný rast priemyslu v Maďarsku sa v apríli zrýchlil

Budapešť 14. júna (TASR) - Tempo rastu priemyselnej produkcie v Maďarsku sa v apríli zrýchlilo tak, ako to naznačil predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe spresnených, konečných údajov maďarského centrálneho štatistického úradu.



Štatistický úrad v utorok oznámil, že maďarská priemyselná produkcia v apríli po očistení o počet pracovných dní medziročne vzrástla o 4,7 % po marcovom zvýšení o 4,2 %. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.



Bez úprav o počet pracovných dní rástol objem priemyselnej výroby v apríli pomalším tempom, a to medziročne o 3,1 % po zvýšení o 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



Väčšina odvetví prispela v apríli k celkovej produkcii maďarského priemyslu kladne, no vo výrobe dopravných prostriedkov došlo k výraznému medziročnému poklesu výroby.



V medzimesačnom porovnaní a po očistení od sezónnych vplyvov maďarská priemyselná produkcia v apríli klesla o 1,6 %, strmšie ako v marci, keď sa znížila o 0,2 %.