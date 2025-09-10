< sekcia Ekonomika
Medziročný rast produkcie v španielskom priemysle sa v júli zrýchlil
Podľa štatistík sa rast cien energií v júli mierne spomalil na 5,8 % zo 7,5 % v júni, ale zostal kľúčovým faktorom, ktorý prispel k celkovému zvýšeniu produkcie v priemysle.
Autor TASR
Madrid 10. septembra (TASR) - Medziročný rast produkcie v španielskom priemysle sa v júli 2025 zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo od októbra 2024. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Konkrétne, priemyselná produkcia vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v júli 2025 zvýšila, už piaty mesiac po sebe, a to medziročne o 2,5 % po revidovanom náraste o 1,9 % v júni.
Podľa štatistík sa rast cien energií v júli mierne spomalil na 5,8 % zo 7,5 % v júni, ale zostal kľúčovým faktorom, ktorý prispel k celkovému zvýšeniu produkcie v priemysle.
Zároveň, v júli nabrala tempo výroba polotovarov (2 % oproti 0,9 % v júni) a spotrebného tovaru (1,9 % oproti 0,4 %), zatiaľ čo produkcia kapitálových tovarov klesla (-1,6 % oproti 3,9 %).
V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy priemyselná produkcia v Španielsku v júli klesla o 0,5 % po smerom nadol revidovanom náraste o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.
