Medziročný rast produkcie v španielskom priemysle sa v júli zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Madrid 10. septembra (TASR) - Medziročný rast produkcie v španielskom priemysle sa v júli 2025 zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo od októbra 2024. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.

Konkrétne, priemyselná produkcia vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v júli 2025 zvýšila, už piaty mesiac po sebe, a to medziročne o 2,5 % po revidovanom náraste o 1,9 % v júni.

Podľa štatistík sa rast cien energií v júli mierne spomalil na 5,8 % zo 7,5 % v júni, ale zostal kľúčovým faktorom, ktorý prispel k celkovému zvýšeniu produkcie v priemysle.

Zároveň, v júli nabrala tempo výroba polotovarov (2 % oproti 0,9 % v júni) a spotrebného tovaru (1,9 % oproti 0,4 %), zatiaľ čo produkcia kapitálových tovarov klesla (-1,6 % oproti 3,9 %).

V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy priemyselná produkcia v Španielsku v júli klesla o 0,5 % po smerom nadol revidovanom náraste o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.
