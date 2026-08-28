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Medziročný rast rakúskych výrobných cien sa v júli zrýchlil
Tempo ich medziročného rastu sa tak zrýchlilo z úrovne 3,1 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Viedeň 28. augusta (TASR) - Výrobné ceny v Rakúsku sa v júli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 3,3 %. Tempo ich medziročného rastu sa tak zrýchlilo z úrovne 3,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výrobné ceny v krajine tak medziročne rástli už štvrtý mesiac v rade. Hlavným motorom ich zvýšenia bol rast cien medziproduktov, ktoré sa rovnako ako v júni posilnili o 6,6 %. Rast cien energií sa zrýchlil na 2,6 % z júnových 2,1 %. Ceny investičných tovarov tiež stúpli mierne rýchlejším tempom, a to o 1,1 %, po júnovom posilnení o 1 %. Spotrebné tovary však v júli medziročne zlacneli o 0,2 % po tom, ako sa ich ceny v júni oproti rovnakému mesiacu vlaňajška o 0,2 % zvýšili.
Medzimesačne júlové rakúske výrobné ceny stúpli o 0,3 %. Vzrástli najmä ceny základných kovov (1 %) a dreva a výrobkov z dreva (0,7 %), ale klesli ceny chemikálií a chemických výrobkov (-4,1 %) a potravinárskych výrobkov (-0,6 %).
Výrobné ceny v krajine tak medziročne rástli už štvrtý mesiac v rade. Hlavným motorom ich zvýšenia bol rast cien medziproduktov, ktoré sa rovnako ako v júni posilnili o 6,6 %. Rast cien energií sa zrýchlil na 2,6 % z júnových 2,1 %. Ceny investičných tovarov tiež stúpli mierne rýchlejším tempom, a to o 1,1 %, po júnovom posilnení o 1 %. Spotrebné tovary však v júli medziročne zlacneli o 0,2 % po tom, ako sa ich ceny v júni oproti rovnakému mesiacu vlaňajška o 0,2 % zvýšili.
Medzimesačne júlové rakúske výrobné ceny stúpli o 0,3 %. Vzrástli najmä ceny základných kovov (1 %) a dreva a výrobkov z dreva (0,7 %), ale klesli ceny chemikálií a chemických výrobkov (-4,1 %) a potravinárskych výrobkov (-0,6 %).