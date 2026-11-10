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Medziročný rast spotrebiteľských cien v Česku sa v októbri spomalil
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v októbri zvýšili o 0,4 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stagnovali.
Autor TASR
Praha 10. novembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v Českej republike sa v októbri spomalila na 2,4 % z úrovne 2,5 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Uviedol to v utorok Český štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalilo sa medziročné tempo rastu cien dopravy na 12,2 % zo septembrových 13,2 %, alkoholických nápojov a tabaku (na 4 % z úrovne 4,6 %) a v kategórii osobná starostlivosť, sociálna ochrana a rôzne tovary a služby (z 3,7 % na 4 %). Prehĺbila sa deflácia cien potravín a nealkoholických nápojov (na -4 % z -3,5 %), ale v deflácia cien odevov a obuvi sa zmiernila (na -3 % z -2,8 %).
Nezmenilo sa medziročné tempo rastu cien v oblasti bývania a energií (1,7 %), vzdelávania (4,7 %) a reštaurácií a hotelov (4,2 %). Zrýchlil sa však rast cien v kategórii nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domácnosti (na 1,9 % z 1,7 %), v zdravotníctve (na 4,5 % z 3,8 %) a v oblasti rekreácie a kultúry (na 3,1 % z 2,5 %).
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v októbri zvýšili o 0,4 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stagnovali.
Spomalilo sa medziročné tempo rastu cien dopravy na 12,2 % zo septembrových 13,2 %, alkoholických nápojov a tabaku (na 4 % z úrovne 4,6 %) a v kategórii osobná starostlivosť, sociálna ochrana a rôzne tovary a služby (z 3,7 % na 4 %). Prehĺbila sa deflácia cien potravín a nealkoholických nápojov (na -4 % z -3,5 %), ale v deflácia cien odevov a obuvi sa zmiernila (na -3 % z -2,8 %).
Nezmenilo sa medziročné tempo rastu cien v oblasti bývania a energií (1,7 %), vzdelávania (4,7 %) a reštaurácií a hotelov (4,2 %). Zrýchlil sa však rast cien v kategórii nábytok, vybavenie domácnosti a bežná údržba domácnosti (na 1,9 % z 1,7 %), v zdravotníctve (na 4,5 % z 3,8 %) a v oblasti rekreácie a kultúry (na 3,1 % z 2,5 %).
Medzimesačne sa české spotrebiteľské ceny v októbri zvýšili o 0,4 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stagnovali.