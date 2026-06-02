Medziročný rast spotrebiteľských cien v Rakúsku sa v máji zrýchlil
Medziročná miera inflácie v Rakúsku sa v máji podľa predbežného odhadu zvýšila na 3,7 % z úrovne 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Viedeň 2. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Rakúsku sa v máji podľa predbežného odhadu zvýšila na 3,7 % z úrovne 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od decembra minulého roka. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rakúske ceny služieb sa zvýšili o 4,4 % po aprílovom posilnení o 4,1 %. Čiastočne to spôsobilo zdraženie leteckej dopravy. Zrýchlil sa aj medziročný rast cien priemyselných tovarov, a to na 1,4 % z aprílových 0,8 %. Medziročné tempo rastu cien energií sa však spomalilo, keďže sa zmiernil rast cien benzínu. Spomalilo sa aj zvyšovanie cien potravín, nápojov a tabaku. V porovnaní s májom minulého roka sa posilnili o 2,4 % po aprílovom medziročnom raste o 2,6 %.
Medzimesačná inflácia v Rakúsku sa v máji zmiernila. Celková hladina spotrebiteľských cien v porovnaní s predošlým mesiacom stúpla o 0,1 % po tom, ako v apríli bola medzimesačná inflácia na úrovni 0,4 %.
