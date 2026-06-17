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Medziročný rast spotrebiteľských cien v Rakúsku sa v máji zrýchlil
Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od decembra minulého roka.
Autor TASR
Viedeň 17. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Rakúsku sa v máji zvýšila na 3,7 % z úrovne 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od decembra minulého roka. Oznámil to v stredu rakúsky štatistický úrad, ktorý potvrdil svoje predbežné údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 0,1 %. K rastu inflácie prispeli najmä služby. Zrýchlil sa aj medziročný rast cien priemyselných tovarov. Medziročné tempo rastu cien energií sa spomalilo, keďže sa zmiernil rast cien benzínu. Spomalilo sa aj zvyšovanie cien potravín, nápojov a tabaku. Cenová hladina základného spotrebiteľského koša, ktorý obsahuje potraviny, služby a palivá, sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 5,8 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v máji zvýšili o 0,1 %. K rastu inflácie prispeli najmä služby. Zrýchlil sa aj medziročný rast cien priemyselných tovarov. Medziročné tempo rastu cien energií sa spomalilo, keďže sa zmiernil rast cien benzínu. Spomalilo sa aj zvyšovanie cien potravín, nápojov a tabaku. Cenová hladina základného spotrebiteľského koša, ktorý obsahuje potraviny, služby a palivá, sa v medziročnom porovnaní zvýšila o 5,8 %.