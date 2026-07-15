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Medziročný rast spotrebiteľských cien v Chorvátsku sa v júni spomalil
Medziročné tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov sa spomalilo na 0,8 % z májových 1,4 %.
Autor TASR
Záhreb 15. júla (TASR) - Medziročná miera inflácie v Chorvátsku sa v júni spomalila na 4,5 % z májových 5,2 %. Spomalila sa tak na najnižšiu úroveň od februára. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil chorvátsky štatistický úrad. Potvrdil sa tak jeho predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročné tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov sa spomalilo na 0,8 % z májových 1,4 %. Alkoholické nápoje a tabak zdraželi o 7,1 % po tom, ako sa v máji ich ceny zvýšili o 7,5 %. Rast cien dopravy sa spomalil na 8,6 % z 12,5 % a rast cien reštauračných a ubytovacích služieb sa zmiernil na 5,8 % zo 6,1 %. Mierne sa však zrýchlil rast cien bývania a dodávok vody, elektriny, plynu a iných palív, a to na 12 % z 11,8 %, či cien rekreácie, športu a kultúry (na 4,1 % z 3,9 %). Ceny odevov a obuvi medziročne klesli o 2,8 % po májovom znížení o 3 %.
Medzimesačne chorvátske spotrebiteľské ceny v júni klesli o 0,4 % po oslabení o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
Medziročné tempo rastu cien potravín a nealkoholických nápojov sa spomalilo na 0,8 % z májových 1,4 %. Alkoholické nápoje a tabak zdraželi o 7,1 % po tom, ako sa v máji ich ceny zvýšili o 7,5 %. Rast cien dopravy sa spomalil na 8,6 % z 12,5 % a rast cien reštauračných a ubytovacích služieb sa zmiernil na 5,8 % zo 6,1 %. Mierne sa však zrýchlil rast cien bývania a dodávok vody, elektriny, plynu a iných palív, a to na 12 % z 11,8 %, či cien rekreácie, športu a kultúry (na 4,1 % z 3,9 %). Ceny odevov a obuvi medziročne klesli o 2,8 % po májovom znížení o 3 %.
Medzimesačne chorvátske spotrebiteľské ceny v júni klesli o 0,4 % po oslabení o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.