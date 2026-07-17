< sekcia Ekonomika
Medziročný rast spotrebiteľských cien v Rakúsku sa spomalil na 3,2 %
K zmierneniu inflačných tlakov prispel najmä výrazne nižší rast cien pohonných látok a vykurovacieho oleja. Celková inflácia však do značnej miery odráža zvýšenie nákladov na dopravu o 6,5 %.
Autor TASR
Viedeň 17. júla (TASR) - Inflácia v Rakúsku klesla v júni na najnižšiu úroveň za tri mesiace. Spotrebiteľské ceny spomalili medziročný rast na 3,2 % po tom, ako sa v máji zvýšili o 3,7 %, oznámil rakúsky štatistický úrad, ktorý v piatok potvrdil svoj rýchly odhad z 1. júla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
K zmierneniu inflačných tlakov prispel najmä výrazne nižší rast cien pohonných látok a vykurovacieho oleja. Celková inflácia však do značnej miery odráža zvýšenie nákladov na dopravu o 6,5 %. Ceny bývania a energií v júni medziročne vzrástli o 3 %. Ceny v reštauráciách a ubytovacích službách boli vyššie o 4,5 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zdraželi o 1,3 %.
V medzimesačnom porovnaní sa cenová hladina v júni stabilizovala, čo bolo rovnako v súlade s rýchlym odhadom štatistického úradu.
K zmierneniu inflačných tlakov prispel najmä výrazne nižší rast cien pohonných látok a vykurovacieho oleja. Celková inflácia však do značnej miery odráža zvýšenie nákladov na dopravu o 6,5 %. Ceny bývania a energií v júni medziročne vzrástli o 3 %. Ceny v reštauráciách a ubytovacích službách boli vyššie o 4,5 %. Potraviny a nealkoholické nápoje zdraželi o 1,3 %.
V medzimesačnom porovnaní sa cenová hladina v júni stabilizovala, čo bolo rovnako v súlade s rýchlym odhadom štatistického úradu.