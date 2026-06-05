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Medziročný rast tržieb českého maloobchodu sa v apríli spomalil
Tržby českých maloobchodníkov za predaj potravín, nápojov a tabaku medziročne klesli o 1,2 %.
Autor TASR
Praha 5. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Českej republike v apríli medziročne vzrástli o 1,6 %. Nenaplnili sa tak očakávania trhu, že stúpnu o 3,6 %. Zároveň išlo o prudké spomalenie ich rastu po tom, ako sa v marci medziročne zvýšili o 6,2 %. Aprílový rast českého maloobchodu bol najslabší od decembra 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Tržby českých maloobchodníkov za predaj potravín, nápojov a tabaku medziročne klesli o 1,2 %. Maloobchodný predaj informačných a telekomunikačných zariadení sa zmenšil o 3,7 % a predaj pohonných látok sa znížil o 3,1 %. Okrem toho sa spomalil rast tržieb za predaj tovarov pre kultúrne a rekreačné potreby, a to na 0,1 % po marcovom raste o 1,1 %, za predaj farmaceutických a zdravotníckych tovarov na 6,2 % z marcových 6,8 % a za predaj vybavenia domácností (na 1,9 % z 2 %). Stúpol však predaj odevov, obuvi a kožených tovarov (3,2 %) a kozmetických a toaletných potrieb (9 %).
Medzimesačne podľa sezónne upravených údajov české maloobchodné tržby v apríli klesli o 0,9 % po tom, ako sa v marci medzimesačne o 1,6 % posilnili.
Tržby českých maloobchodníkov za predaj potravín, nápojov a tabaku medziročne klesli o 1,2 %. Maloobchodný predaj informačných a telekomunikačných zariadení sa zmenšil o 3,7 % a predaj pohonných látok sa znížil o 3,1 %. Okrem toho sa spomalil rast tržieb za predaj tovarov pre kultúrne a rekreačné potreby, a to na 0,1 % po marcovom raste o 1,1 %, za predaj farmaceutických a zdravotníckych tovarov na 6,2 % z marcových 6,8 % a za predaj vybavenia domácností (na 1,9 % z 2 %). Stúpol však predaj odevov, obuvi a kožených tovarov (3,2 %) a kozmetických a toaletných potrieb (9 %).
Medzimesačne podľa sezónne upravených údajov české maloobchodné tržby v apríli klesli o 0,9 % po tom, ako sa v marci medzimesačne o 1,6 % posilnili.