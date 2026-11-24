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Medziročný rast tržieb maloobchodu v Poľsku sa v októbri zrýchlil
Poľský maloobchod v októbri prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že tržby sa zvýšia len o 3,1 %.
Autor TASR
Varšava 24. novembra (TASR) - Poľské maloobchodné tržby v októbri v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpli o 3,5 %. Tempo ich rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako sa v septembri medziročne posilnili o 3,3 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Poľský maloobchod v októbri prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že tržby sa zvýšia len o 3,1 %. Zrýchlil sa rast tržieb za predaj nábytku, rádioprijímačov, televízorov a domácich spotrebičov na 14,9 % zo septembrových 10,7 % aj rast tržieb za predaj potravín, nápojov a tabakových produktov na 1,5 % z 1,4 %. Zároveň tržby za predaj textilu, odevov a obuvi stúpli o 4 % po septembrovom poklese o 3 % a tržby za predaj tuhých, kvapalných a plynných palív vzrástol o 1,6 % po oslabení o 9,8 % v predošlom mesiaci.
Spomalil sa však rast tržieb za motorové vozidlá, motocykle a dielce na 1,1 % zo septembrovej úrovne 13,1 % aj tržieb za predaj liekov, kozmetiky a ortopedických pomôcok na 6,4 % z 8,5 %. Okrem toho tržby predajní novín a kníh a ďalších špecializovaných predajní medziročne klesli o 4,8 % po raste o 1,3 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa maloobchodné tržby v Poľsku v októbri posilnili o 7,3 %. Tržby za január až október v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástli o 2,7 %.
Poľský maloobchod v októbri prekonal očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že tržby sa zvýšia len o 3,1 %. Zrýchlil sa rast tržieb za predaj nábytku, rádioprijímačov, televízorov a domácich spotrebičov na 14,9 % zo septembrových 10,7 % aj rast tržieb za predaj potravín, nápojov a tabakových produktov na 1,5 % z 1,4 %. Zároveň tržby za predaj textilu, odevov a obuvi stúpli o 4 % po septembrovom poklese o 3 % a tržby za predaj tuhých, kvapalných a plynných palív vzrástol o 1,6 % po oslabení o 9,8 % v predošlom mesiaci.
Spomalil sa však rast tržieb za motorové vozidlá, motocykle a dielce na 1,1 % zo septembrovej úrovne 13,1 % aj tržieb za predaj liekov, kozmetiky a ortopedických pomôcok na 6,4 % z 8,5 %. Okrem toho tržby predajní novín a kníh a ďalších špecializovaných predajní medziročne klesli o 4,8 % po raste o 1,3 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa maloobchodné tržby v Poľsku v októbri posilnili o 7,3 %. Tržby za január až október v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástli o 2,7 %.