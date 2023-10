Medziročný rast výrobných cien v Česku sa v septembri spomalil

Praha 16. októbra (TASR) - Medziročný rast výrobných cien v českom priemysle sa v septembri 2023 spomalil. A viac, ako ekonómovia očakávali. Dosiahol pritom najmenšie tempo za 2,5 roka. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa štatistík sa index výrobných cien v susednej krajine v septembri 2023 zvýšil len o 0,8 % po náraste o 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najnižšia úroveň od januára 2021.



Septembrový výsledok zaostal aj za očakávaniami trhu, ktorý počítal so zvýšením výrobných cien o 1,1 %.



Štatistiky ukázali, že rast cien v banskom a ťažobnom sektore sa v septembri spomalil na 42,5 % (zo 45 % v auguste) a pri dodávkach elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu klesol na 4,4 % (z 11,7 %), zatiaľ čo pri dodávkach vody si udržal stabilné tempo (16,3 %). A zároveň sa spomalil pokles cien vo výrobe (na -1,6 % z -2,2 %).



V medzimesačnom porovnaní sa výrobné ceny v Česku zvýšili v septembri o 0,3 %. To bolo síce o niečo viac ako v auguste, keď stúpli o 0,2 %, ale ekonómovia očakávali ešte väčší nárast, o 0,4 %.