Medziročný rast výrobných cien v Nemecku sa v marci zrýchlil
Autor TASR
Wiesbaden 14. apríla (TASR) - Ceny nemeckých priemyselných výrobcov v marci medziročne stúpli o 4,1 %. Išlo o zrýchlenie ich rastu po tom, ako sa v predchádzajúcich troch mesiacoch posilňovali každý mesiac zhodne o 1,2 %. Ceny výrobcov v Nemecku sa tak zvýšili už 16. mesiac v rade, pričom ich marcové posilnenie bolo najprudšie od februára 2023. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Minulomesačný rast nemeckých výrobných cien spôsobilo hlavne zdraženie ropných produktov o 17,8 % a neželezných rúd, neželezných kovov a súvisiacich medziproduktov o 48,4 %. Oproti marcu minulého roka sa zvýšili aj výrobné ceny cukru, cukroviniek a pečiva (6,1 %) a tabakových výrobkov (5,9 %). Znížili sa však ceny kávy, čaju, kakaa a korenia (-8,9 %), mlieka, mliečnych výrobkov, vajec, jedlých olejov a jedlých tukov (-8,3 %) či múky a obilnín (-5,8 %).
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ceny nemeckých priemyselných výrobcov v marci zvýšili o 2,7 % po tom, ako vo februári medzimesačne stúpli len o 0,6 %. Marcový medzimesačný rast výrobných cien v Nemecku bol silnejší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí predpokladali, že sa posilnia iba o 0,4 %.
