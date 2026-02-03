< sekcia Ekonomika
Medziročný rast výrobných cien v Rumunsku sa v decembri zrýchlil
Autor TASR
Bukurešť 3. februára (TASR) - Ceny rumunských výrobcov sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka zvýšili o 6 %. Medziročné tempo ich rastu sa zrýchlilo po tom, ako sa v novembri podľa revidovaných údajov posilnili o 4,71 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V rumunskom priemyselnom odvetví sa ceny produkcie medziročne zvýšili o 4,43 % po novembrovom posilnení o 4,07 %. Decembrové výrobné ceny v segmente ťažby a dobývania oproti decembru predošlého roka stúpli o 1,43 % po zvýšení o 0,83 % v novembri. Produkcia sektora dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizácie zdražela o 10,32 % po tom, ako ceny v odvetví predošlý mesiac vzrástli o 6,66 %. Ceny výrobcov v oblasti dodávok vody, kanalizácie, nakladania s odpadmi a sanačných činností oproti decembru 2024 vzrástli o 11,32 %, čiže rovnako ako v novembri.
