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Medziročný rast výrobných cien vo švédskej ekonomike sa spomalil
Júlové zvýšenie švédskych výrobných cien bolo najmiernejšie od apríla.
Autor TASR
Štokholm 26. augusta (TASR) - Výrobné ceny vo Švédsku sa v júli medziročne zvýšili o 6,4 %. Išlo už o piaty mesiac ich posilňovania, ale tempo rastu sa spomalilo z júnovej úrovne 7,4 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil švédsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júlové zvýšenie švédskych výrobných cien bolo najmiernejšie od apríla. Spomalenie ich medziročného rastu bolo výsledkom miernejšieho zvýšenia cien energií, ktoré v júli medziročne stúpli o 26 % po júnovom posilnení o 37,7 %. Rast cien investičných tovarov sa však zrýchlil na 1,6 % z júnových 1,5 % a pokles cien spotrebných tovarov sa zmiernil (na -1,6 % z júnových -1,8 %).
Ceny výrobcov vo Švédsku bez zahrnutia cien energetických produktov sa v júli medziročne zvýšili o 3,5 % po júnovom raste o 3,3 %. Medzimesačne sa výrobné ceny na švédskom trhu posilnili o 0,1 % čiže rovnako ako v júni.
Júlové zvýšenie švédskych výrobných cien bolo najmiernejšie od apríla. Spomalenie ich medziročného rastu bolo výsledkom miernejšieho zvýšenia cien energií, ktoré v júli medziročne stúpli o 26 % po júnovom posilnení o 37,7 %. Rast cien investičných tovarov sa však zrýchlil na 1,6 % z júnových 1,5 % a pokles cien spotrebných tovarov sa zmiernil (na -1,6 % z júnových -1,8 %).
Ceny výrobcov vo Švédsku bez zahrnutia cien energetických produktov sa v júli medziročne zvýšili o 3,5 % po júnovom raste o 3,3 %. Medzimesačne sa výrobné ceny na švédskom trhu posilnili o 0,1 % čiže rovnako ako v júni.