Medziročný rast výroby rakúskeho priemyslu sa v januári spomalil
Autor TASR
Viedeň 10. marca (TASR) - Celková produkcia rakúskeho priemyselného sektora a odvetvia stavebníctva v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpla o 0,3 % po tom, ako sa v decembri podľa revidovaných údajov posilnila o 1,1 %. Spomalenie rastu celkovej výroby spôsobil menší rast priemyselnej produkcie a výraznejší pokles stavebníctva. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Priemyselná produkcia v Rakúsku v januári medziročne stúpla o 1,8 % po decembrovom raste o 3,2 %. Stavebná výroba sa znížila o 7,6 % po poklese o 5,4 % v decembri.
V rámci priemyslu sa v januári spomalil medziročný rast produkcie medziproduktov na úroveň 2,1 % z decembrových 3,8 %. Tempo rastu výroby investičných tovarov sa zmiernilo na 1,8 % z decembrových 8,8 % a tempo rastu produkcie tovarov dlhodobej spotreby na 23,1 % z 28,9 %. Zrýchlil sa však medziročný rast výroby tovarov krátkodobej spotreby na úroveň 1,8 % z 1,1 % v predošlom mesiaci. Zároveň sa spomalilo medziročné tempo poklesu aktivity v segmente energetiky na 0,6 % z decembrových 8,3 %.
