Meeting ministrov energetiky Šanghajskej organizácie spolupráce

Ningbo 26. Júna (OTS) - Stretnutie ministrov energetiky Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) a sprievodné aktivity sa uskutočnia 26. a 27. júna v Ningbo, Zhejiang. Zelená prax Ningba poskytne „Čínske riešenie“ pre globálnu energetickú transformáciu.



Ako vrcholné odvetvové energetické vedľajšie stretnutie tohtoročného summitu ŠOS je to zároveň jedna z najväčších diplomatických udalostí organizovaných čínskym energetickým priemyslom v roku 2025. Pod heslom „Integrovať inovácie pre energetickú budúcnosť“ využíva Čína predsedníctvo ŠOS na striedačku na posilnenie konsenzu medzi všetkými stranami a na napredovanie energetickej spolupráce s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu a hlbšiu integráciu v rámci rámca ŠOS. Among účastníkov patria Sekretariát ŠOS, energetické regulačné orgány členských štátov ŠOS, pozorovateľských štátov a partnerov dialógu, ako aj hlavné medzinárodné organizácie, energetické podniky, think tanky a univerzity zo zahraničia i domova. Otvárací ceremoniál bude svedkom oficiálneho zverejnenia Správy o spolupráci v oblasti obnoviteľnej energie Čína ŠOS 2024, po ktorom nasledujú tri paralelné fóra o technologických, priemyselných a politických inováciách s cieľom preskúmať energetickú transformáciu a udržateľný rozvoj.



Ako prvé prístavné mesto na svete s ročným nákladovým obratom presahujúcim 1,3 miliardy ton, Ningbo v posledných rokoch ako tradičné priemyselné centrum iniciovalo nové energetické praktiky, zamerané na odolný energetický systém a plnohodnotný reťazec priemyslu nových energetických vozidiel.



Napríklad inauguračný integrovaný demonštračný projekt Zhejiang – kombinujúci distribuovanú veternú energiu, fotovoltaiku, úložiská energie a mikrosiete – v oblasti Chuanshan v prístave Ningbo Zhoushan denne dodáva nepretržitú zelenú elektrinu. Od zapojenia prvého veterného generátora do siete v januári 2024 presiahla kumulatívna výroba 40 miliónov kWh, čo zodpovedá zníženiu emisií oxidu uhličitého o približne 24 000 ton. Významné je, že päť dní plnej prevádzky dvoch 6,25-megawattových veterných generátorov dokáže pokryť mesačnú potrebu elektriny 169 portálových žeriavov v prístave.



V inteligentnej fabrike Zeekr v Meishane robotické ramená presne zvárajú karosérie áut, pričom čisté elektrické vozidlo sa vyrobí každých 110 sekúnd. Vytvorením úplného priemyselného reťazca pre nové energetické vozidlá Ningbo vybudovalo priemyselný ekosystém v hodnote 100 miliárd jüanov.



Rodiny v 362 domácnostiach vo vesnici Li’ao v okrese Haishu si na strechách nainštalovali fotovoltaické zariadenia, ktoré ročne vyprodukujú približne 600 000 kWh, čo prináša dedinčanom ročný príjem približne 500 000 jüanov.



Inštitút priemyselného internetu v Ningbo vytvoril a inkuboval 46 vysokotechnologických spoločností, pritiahnuť veľký počet špičkových odborníkov.



ŠOS, založená v roku 2001, sa rozrástla z šiestich zakladajúcich členov na „veľkú rodinu“ pozostávajúcu z 10 členských štátov, 2 pozorovateľských štátov a 14 partnerov dialógu, čím sa stala najväčším a najľudnatejším regionálnym kooperačným zoskupením na svete. Vyhlásenie roku 2025 za „Rok udržateľného rozvoja ŠOS“ zdôrazňuje jej rast.



Zdroj: Medzinárodné komunikačné centrum Ningbo