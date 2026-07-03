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Meklenbursko-Predpomoransko končí s online nástrojmi Microsoftu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Namiesto toho sa zameriava na softvér vyvinutý v Nemecku.

Autor TASR
Berlín 3. júla (TASR) - Spolková krajina Meklenbursko-Predpomoransko na severe Nemecka upúšťa od online nástrojov americkej spoločnosti Microsoft a namiesto toho sa zameriava na softvér vyvinutý v Nemecku. Cieľom je nielen dosiahnuť digitálnu suverenitu, ale aj ušetriť peniaze v strednodobom a dlhodobom horizonte, uviedol v piatok krajinský minister financií Heiko Geue. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Jadrom novej stratégie je zavedenie nástroja Nextcloud, online platformy s otvoreným zdrojovým kódom vyvinutej v Nemecku. Platforma umožňuje používateľom bezpečne ukladať a zdieľať súbory, ako aj komunikovať v tímoch a organizovať videokonferencie bez toho, aby stratili kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi v prospech tretích strán.

Prechod z platformy Microsoft SharePoint už prebehol hladko a bez akejkoľvek straty údajov u prvých 5000 zamestnancov, uvádza Marco Anschütz, zástupca krajinskej vlády zodpovedný za digitalizáciu verejnej správy. V strednodobom horizonte má projekt oveľa väčšie ambície. V budúcnosti by s novým systémom malo pracovať viac ako 50.000 zamestnancov verejného sektora od ministerstiev až po miestne samosprávne organizácie. Softvér prevádzkuje štátny poskytovateľ IT služieb prostredníctvom vlastnej infraštruktúry.

Pokiaľ ide o umelú inteligenciu, Meklenbursko-Predpomoransko sa snaží vyhnúť závislosti od amerických technologických gigantov, ako sú Microsoft, OpenAI, Google alebo Amazon, a namiesto toho využíva francúzsky systém Mistral alebo systém Tilde vyvinutý v Lotyšsku, priblížil Anschütz.
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