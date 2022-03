Melničenko: Svet čelí potravinovej kríze pre vojnu na Ukrajine

Londýn 14. marca (TASR) - Svetu hrozí globálna potravinová kríza, ak sa vojna na Ukrajine nezastaví. Ceny hnojív stúpajú tak rýchlo, že mnohí farmári si ich už nemôžu dovoliť. Vyhlásil to v pondelok ruský miliardár Andrej Melničenko, ktorý podniká v oblasti hnojív a uhlia.



Viacerí z najbohatších ruských podnikateľov vrátane Michaila Fridmana, Petra Avena a Olega Deripasku verejne vyzývali na mier, odkedy prezident Vladimir Putin nariadil 24. februára inváziu na Ukrajinu.



Spojené štáty, Európska únia (EÚ) a ich spojenci označili Putinovu inváziu za zaberanie pôdy v imperiálnom štýle, ktoré bolo navyše urobené zle, pretože Moskva podcenila ukrajinský odpor a odhodlanie Západu potrestať Rusko.



Západ uvalil sankcie na ruských podnikateľov vrátane Melničenka, zmrazil štátny majetok a odrezal veľkú časť ruského podnikového sektora od globálnej ekonomiky v snahe prinútiť Putina zmeniť kurz. Ten to však odmieta a vojnu nazval špeciálnou vojenskou operáciou, ktorá má zbaviť Ukrajinu nebezpečných nacionalistov a nacistov.



"Udalosti na Ukrajine sú skutočne tragické. Naliehavo potrebujeme mier," uviedol pre agentúru Reuters 50-ročný Melničenko, ktorý je Rus, no narodil sa v Bielorusku, má ukrajinskú matku a v roku 2015 presťahoval do švajčiarskeho Zugu.



"Jednou z obetí tejto krízy bude poľnohospodárstvo a potravinárstvo," skonštatoval Melničenko, zakladateľ firiem EuroChem, jedného z najväčších ruských výrobcov hnojív, a SUEK, najväčšieho producenta uhlia v Rusku.



Putin minulý týždeň varoval, že ceny potravín stúpnu na celom svete v dôsledku prudko rastúcich cien hnojív, ak Západ spôsobí problémy ruskému exportu hnojív, ktoré predstavujú 13 % svetovej produkcie.



Rusko je hlavným producentom hnojív obsahujúcich potaš, fosfát a dusík, čo sú hlavné živiny pre plodiny a pôdu. Spoločnosť EuroChem tvrdí, že je jedným z piatich najväčších výrobcov hnojív na svete. Vojna "viedla k prudkému nárastu cien hnojív, ktoré si už farmári nemôžu dovoliť," vyhlásil Melničenko.



Upozornil tiež, že potravinárske dodávateľské reťazce v uplynulých rokoch tvrdo zasiahla pandémia ochorenia COVID-19, čo sa teraz ešte zhoršilo. To povedie k vyšším cenám potravín v Európe a ich pravdepodobnému nedostatku v najchudobnejších krajinách sveta, varoval.



Ruské ministerstvo obchodu a priemyslu začiatkom tohto mesiaca povedalo výrobcom hnojív v krajine, aby dočasne zastavili vývoz.



Časopis Forbes odhadol hodnotu majetku Melničenka v roku 2021 na 18 miliárd USD (16,38 miliardy eur) za čo mu patrí ôsma priečka v rebríčku najbohatších Rusov. Európska únia minulú stredu (9. 3.) uvalila sankcie za ruskú inváziu aj na neho, keďže jeho účasť na stretnutí v Kremli s Putinom a 36 podnikateľmi, ktoré organizoval Ruský zväz priemyselníkov a podnikateľov, ukázala, že je "jedným z popredných podnikateľov pôsobiacich v ekonomických sektoroch".



Melničenko 9. marca odstúpil z funkcie člena predstavenstva a riaditeľa v EuroCheme aj SUEK-u. EuroChem má výrobné aktíva v Rusku, Litve, Belgicku, Brazílii a Kazachstane. Talianska polícia minulý týždeň zhabala jeho jachtu, ktorej cena sa odhaduje na 530 miliónov eur.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.







(1 EUR = 1,0990 USD)